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La société d'infrastructure juridique Harvey lève 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour ajouter le code d'emballage des médias)

La société d'infrastructure juridique Harvey a annoncé mercredi qu'elle avait levé 200 millions de dollars à une valorisation de 11 milliards de dollars, co-dirigée par les investisseurs déjà présents GIC et Sequoia.

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