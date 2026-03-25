La société d'infrastructure juridique Harvey lève 200 millions de dollars

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La société d'infrastructure juridique Harvey a annoncé mercredi qu'elle avait levé 200 millions de dollars à une valorisation de 11 milliards de dollars, co-dirigée par les investisseurs déjà présents GIC et Sequoia.