La société d'informatique quantique Rigetti en hausse grâce à un contrat de 100 millions de dollars avec le gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 septembre - ** Les actions de Rigetti Computing ( RGTI.O ), société spécialisée dans l'informatique quantique, progressent de 5,5 % à 16,04 dollars en pré-ouverture
** RGTI signe un accord de 100 millions de dollars avec le gouvernement américain pour accélérer la R&D en informatique quantique supraconductrice
** Le ministère américain du Commerce détiendra une participation minoritaire dans Rigetti dans le cadre de cet accord
** Sur 13 courtiers, 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 30 dollars
** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 31,4 % depuis le début de l'année
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