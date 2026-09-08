La société d'informatique quantique Rigetti en hausse grâce à un contrat de 100 millions de dollars avec le gouvernement américain

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8 septembre - ** Les actions de Rigetti Computing ( RGTI.O ), société spécialisée dans l'informatique quantique, progressent de 5,5 % à 16,04 dollars en pré-ouverture

** RGTI signe un accord de 100 millions de dollars avec le gouvernement américain pour accélérer la R&D en informatique quantique supraconductrice

** Le ministère américain du Commerce détiendra une participation minoritaire dans Rigetti dans le cadre de cet accord

** Sur 13 courtiers, 9 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 30 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 31,4 % depuis le début de l'année