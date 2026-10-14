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La société d'informatique quantique IonQ recule après une levée de fonds de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N ont reculé de 4,7% à 33,10 dollars en pré-ouverture mercredi, après l'annonce d'une levée de fonds de 2 milliards de dollars

** Basée à College Park, dans le Maryland, IONQ vend 20,5 millions d'actions ainsi que des bons de souscription préfinancés permettant d'acquérir 29,5 millions d'actions au prix de 40 dollars

** Mardi, l'action IONQ a chuté de 4,3% pour clôturer à 34,73 dollars, soit une baisse de 23% depuis le début de l'année

** La société vend également des bons de souscription d'une durée de 7 ans permettant d'acquérir environ 100 millions d'actions supplémentaires; le prix d'exercice de ces bons de souscription est de 69,46 dollars, soit le double du dernier cours de clôture de l'action

** Les titres proposés seront acquis par Heights Capital Management auprès du seul arrangeur, JP Morgan

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux, et pourrait en consacrer une partie à des acquisitions et partenariats stratégiques, conformément au prospectus

** La société comptait environ 408,9 millions d’actions en circulation au 13 octobre

** Cette levée de fonds intervient quelques jours après l’annonce par IONQ de son intention d’acquérir la société privée de cybersécurité Elisity, pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars

** Sur 15 analystes, 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 3 la note « conserver »; l'objectif de cours médian est de 65 dollars, selon les données de LSEG

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JPMORGAN CHASE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 15:20:50.

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