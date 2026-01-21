La société d'information sur le crédit Experian chute et maintient ses perspectives annuelles inchangées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société d'analyse et de données de crédit Experian EXPN.L ont baissé de 3,6 % à 3 110 pence, leur plus bas niveau depuis le 8 avril 2025

** L'action est le premier perdant de l'indice FTSE-100

** EXPN annonce que ses prévisions pour l'année entière restent inchangées

** Les actions ont chuté de 16 % au cours de l'année écoulée. Il y a un certain nombre de raisons à cela, notamment la faiblesse du dollar, l'octroi direct de licences par FICO, la menace de Trump de plafonner les frais de carte et l'IA." - Andrew Ripper, analyste chez Panmure Liberum, a déclaré

** La société affiche tout de même une croissance organique des revenus trimestriels de 8 % contre 6 % pour la même période de l'année précédente

** En 2025, l'action a chuté de ~2%