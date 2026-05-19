La société d'IA spécialisée dans la santé Commure, évaluée à 7 milliards de dollars, lève 70 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Commure, une plateforme d'IA dédiée au secteur de la santé, a annoncé mardi avoir atteint une valorisation post-financement de 7 milliards de dollars, après avoir levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table mené par General Catalyst.

La société californienne, dont l'IA agentique automatise les tâches administratives dans les systèmes de santé, a également bénéficié de la participation de Sequoia Capital, Morgan Stanley et Kirkland & Ellis.

L'IA agentique — qui peut planifier, décider et agir de manière autonome plutôt que de se contenter de répondre à des invites — est devenue l'un des domaines les plus prisés par le capital-risque, les investisseurs se ruant sur les entreprises qui utilisent cette technologie pour rationaliser leurs opérations.

La plateforme de gestion du cycle de revenus de Commure effectue déjà plus de 85 % du travail sans intervention humaine, a déclaré la société, ses outils étant intégrés dans plus de 500 établissements de santé et 3 000 sites.

La gestion du cycle de revenus désigne le processus de gestion de la facturation des patients et du suivi des paiements au sein des établissements de santé.

La société prévoit d'utiliser ce financement pour développer sa plateforme de gestion du cycle de revenus et des cabinets médicaux, et étendre son infrastructure d'IA aux marchés mondiaux de la santé.