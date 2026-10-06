La société d'événementiel Informa va racheter Clarion à Blackstone pour 2,24 milliards de livres sterling

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* Informa va lever 940 millions de livres sterling de nouveaux capitaux pour financer en partie l'acquisition de Clarion

* Informa lance officiellement le processus de scission de Taylor & Francis

* Les conclusions seront communiquées lors de la publication des résultats annuels en mars 2027

(Ajout d'informations contextuelles sur le processus de vente à Blackstone, de commentaires du directeur général d'Informa, de Blackstone et d'un analyste dans les paragraphes 4 à 13)

La société britannique Informa INF.L a annoncé mardi son intention d'acquérir l'organisateur d'événements Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling (3 milliards de dollars) et de se séparer de sa branche d'édition universitaire Taylor & Francis, afin de se concentrer sur le développement de son activité d'événements en présentiel, en forte croissance.

L'action d'Informa, premier groupe mondial du secteur des salons professionnels, a progressé de 4 %.

Informa a proposé de lever 940 millions de livres sterling de nouveaux capitaux afin de financer en partie l'acquisition de la société britannique Clarion, qui détient plus de 100 marques d'événements B2B en présentiel.

Stephen Carter, directeur général d’Informa, a déclaré qu’il était temps pour le groupe de se concentrer sur les événements B2B, qui représentent désormais la grande majorité de ses bénéfices et de sa croissance.

“À cette fin, nous ajoutons à notre activité un nouveau portefeuille de marques, Clarion Events, qui vient parfaitement compléter notre offre”, a-t-il déclaré.

Blackstone, la société américaine de capital-investissement actuellement propriétaire de Clarion, avait lancé l’année dernière un processus de vente officiel du groupe d’événements, comme l’avait précédemment rapporté Reuters, bien qu’elle n’ait pas réussi à trouver d’acheteur au prix demandé, selon des sources proches du dossier à l’époque.

Les transactions dans ce secteur se sont depuis multipliées, les investisseurs considérant que les entreprises spécialisées dans les événements en présentiel sont relativement à l'abri de l'essor de l'intelligence artificielle.

Plus tôt cette année, l’organisateur d’événements B2B Hyve Group a conclu un accord de cession de 1,8 milliard de dollars au profit de la société de capital-investissement Hellman & Friedman, tandis que Searchlight Capital Partners a acquis une participation dans CloserStill Media dans le cadre d’une transaction de 1,73 milliard de dollars.

“Nous pensons qu’Informa est le partenaire idéal pour le prochain chapitre de l’histoire de Clarion”, a déclaré Lionel Assant, co-directeur mondial des investissements chez Blackstone.

Cette opération constituerait l’une des plus importantes acquisitions d’Informa ces dernières années. En 2018, Informa avait racheté l’organisateur de conférences UBM pour 3,8 milliards de livres sterling.

Cette opération renforce l’attrait boursier d’Informa grâce à une plateforme B2B spécialisée, à grande échelle et à croissance accélérée, tout en mettant en place un portefeuille simplifié via la scission prévue de Taylor & Francis, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan dans une note.

SCISSION DE LA BRANCHE ACADÉMIQUE

Informa a indiqué avoir lancé un processus de scission officiel afin d’étudier toutes les options pour Taylor & Francis — dont le chiffre d’affaires annuel avoisine le milliard de dollars et progresse d’environ 4 % par an — et communiquerait les conclusions de ce processus en même temps que ses résultats annuels en mars 2027.

Stephen Carter a déclaré que l’activité universitaire d’Informa avait continué de croître, mais qu’il était temps de se recentrer. “Nous pensons que les deux activités se porteront mieux en tant qu’entités autonomes”, a-t-il déclaré.

Taylor & Francis a tiré profit du fait que des entreprises spécialisées dans l’IA utilisent ses recherches pour entraîner leurs modèles. En 2024, ses performances ont été stimulées par des accords d’accès aux données conclus avec des entreprises d’IA, même si une baisse de la contribution au chiffre d’affaires en 2025 a pesé sur ses performances sous-jacentes.

Cette activité, qui représentait environ 17 % du chiffre d’affaires d’Informa en 2025, s’est étendue au-delà de l’édition universitaire traditionnelle pour englober la recherche en libre accès, les données et les services de recherche numériques.

(1 dollar = 0,7571 livre sterling)