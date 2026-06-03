 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société d'études de marché AlphaSense a presque doublé sa valorisation à 7,5 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'analyse de marché AlphaSense a annoncé mercredi avoir levé 350 millions de dollars, avec une valorisation de 7,5 milliards de dollars, soit près du double de celle de son précédent tour de table.

Ce tour de table a été mené par Vitruvian Partners, Accenture Ventures et J.P. Morgan Asset Management, avec de nouveaux investisseurs tels que D. E. Shaw Ventures et Pinegrove Opportunity Partners. Fondée en 2011, AlphaSense est une plateforme alimentée par l'IA qui aide les entreprises et les professionnels de la finance à analyser les sociétés, les marchés et les secteurs d'activité à l'aide d'un large éventail de sources telles que des rapports de recherche , des documents réglementaires, des transcriptions de conférences téléphoniques sur les résultats et des actualités.

Ce financement témoigne de la forte demande des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA, alors que les entreprises adoptent de plus en plus des outils d'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, automatiser leurs flux de travail et analyser de grands volumes de données. La valorisation de la société a considérablement augmenté par rapport au niveau de 4 milliards de dollars atteint lors de son tour de table de 2024.

Basée à New York, AlphaSense a dépassé les 600 millions de dollars de revenus récurrents annuels au premier trimestre et a levé plus d'un milliard de dollars à ce jour.

La société a déclaré que cenouvel investissement soutiendra son expansion internationale et le développement de son infrastructure mondiale de service client. Parmi les clients d'AlphaSense figurent Adobe, Amazon.com, Microsoft, Nvidia, Pfizer et JPMorgan Chase.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à l’ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street en baisse, consolide après une série de records
    information fournie par AFP 03.06.2026 15:38 

    La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, reprenant son souffle après avoir volé de records en records lors des dernières semaines, en pleine remontée des prix du pétrole et des taux obligataires. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,17%, l'indice ... Lire la suite

  • Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques
    Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques
    information fournie par Sycomore AM 03.06.2026 15:37 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Les clients d'un magasin Costco à New York
    Les détaillants américains face à l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les dépenses
    information fournie par Reuters 03.06.2026 15:33 

    par Juveria Tabassum, Neil J Kanatt et Akriti Shah Alors ‌que la guerre en Iran entre dans son quatrième mois, les enseignes de distribution américaines, qui ont jusqu'à ​présent misé sur la résilience des consommateurs, pourraient voir leur marge de manoeuvre ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    Portzamparc toujours à renforcer sur DBV Technologies
    information fournie par AOF 03.06.2026 15:29 

    (Zonebourse.com) - DBV Technologies bouge peu à la Bourse de Paris ( 0,46%, à 3,064 euros). La société a pourtant annoncé, ce matin, le recrutement du premier participant à une étude clinique de phase 2 pour le patch cutané Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
73,4 +16,32%
CAC 40
8 164,37 -0,54%
Pétrole Brent
97,26 +1,38%
SOITEC
160,05 +4,57%
HAFFNER ENERGY
0,274 -8,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank