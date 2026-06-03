La société d'études de marché AlphaSense a presque doublé sa valorisation à 7,5 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'analyse de marché AlphaSense a annoncé mercredi avoir levé 350 millions de dollars, avec une valorisation de 7,5 milliards de dollars, soit près du double de celle de son précédent tour de table.

Ce tour de table a été mené par Vitruvian Partners, Accenture Ventures et J.P. Morgan Asset Management, avec de nouveaux investisseurs tels que D. E. Shaw Ventures et Pinegrove Opportunity Partners. Fondée en 2011, AlphaSense est une plateforme alimentée par l'IA qui aide les entreprises et les professionnels de la finance à analyser les sociétés, les marchés et les secteurs d'activité à l'aide d'un large éventail de sources telles que des rapports de recherche , des documents réglementaires, des transcriptions de conférences téléphoniques sur les résultats et des actualités.

Ce financement témoigne de la forte demande des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA, alors que les entreprises adoptent de plus en plus des outils d'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité, automatiser leurs flux de travail et analyser de grands volumes de données. La valorisation de la société a considérablement augmenté par rapport au niveau de 4 milliards de dollars atteint lors de son tour de table de 2024.

Basée à New York, AlphaSense a dépassé les 600 millions de dollars de revenus récurrents annuels au premier trimestre et a levé plus d'un milliard de dollars à ce jour.

La société a déclaré que cenouvel investissement soutiendra son expansion internationale et le développement de son infrastructure mondiale de service client. Parmi les clients d'AlphaSense figurent Adobe, Amazon.com, Microsoft, Nvidia, Pfizer et JPMorgan Chase.