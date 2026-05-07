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La société d'analyse spatiale HawkEye est évaluée à 3,15 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée en Bourse à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action HawkEye 360 HAWK.N a bondi de 30% , portant la valorisation de cette société spécialisée dans l'analyse spatiale à 3,15 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
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