La société d'analyse spatiale HawkEye est évaluée à 3,15 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée en Bourse à la Bourse de New York

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Jeudi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action HawkEye 360 HAWK.N a bondi de 30% , portant la valorisation de cette société spécialisée dans l'analyse spatiale à 3,15 milliards de dollars.