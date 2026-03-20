La société croate Janaf continuera à fournir du pétrole à la raffinerie de pétrole serbe NIS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur croate d'oléoducs Janaf

JANF.ZA continuera à fournir du pétrole à la raffinerie de pétrole serbe NIS NIIS.BEL , propriété de la Russie, a-t-il déclaré vendredi, après avoir obtenu une nouvelle licence du département du Trésor américain.