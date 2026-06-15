La société colombienne Ecopetrol conclut un accord final avec le principal syndicat

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La compagnie pétrolière publique colombienne Ecopetrol a conclu une nouvelle convention collective avec son principal syndicat, l'USO, a annoncé la société dans un communiqué publié lundi matin.

L'accord final conclu avec le syndicat des travailleurs du secteur pétrolier entrera en vigueur pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2026.

• Ecopetrol a également conclu 66 accords définitifs avec d'autres syndicats participants, qui prévoient notamment l'amélioration des conditions de travail et des prestations en matière de santé et d'éducation, ainsi que des initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion. La société n'a pas donné plus de détails.

• Ecopetrol prévoit de déposer et de formaliser l'accord auprès du ministère du Travail dans les prochains jours, après quoi elle a l'intention d'organiser des réunions conjointes avec le syndicat pour expliquer les termes convenus. • L'USO a lancé une grève de 24 heures au début du mois de juin, pour protester contre ce qu'il qualifiait d'impasse dans les négociations sur la nouvelle convention collective.

• Selon des sources au sein de l'entreprise, le syndicat réclamait une augmentation salariale équivalente à l'inflation majorée de 20% la première année, suivie de l'inflation majorée de 10% pour chacune des quatre années suivantes, ainsi qu'une réduction du temps de travail.

• Ecopetrol est l'un des plus grands producteurs d'énergie d'Amérique latine et la plus grande entreprise de Colombie, responsable de plus de 60% de la production d'hydrocarbures du pays.