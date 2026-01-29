La société Cibus, spécialisée dans les technologies agricoles, recule suite à une offre d'actions

29 janvier - ** L'entreprise de technologie agricole Cibus

CBUS.O a vu ses actions baisser de 4,5 % en pré-marché à 1,68 $ suite à la fixation du prix d'une offre secondaire de 20 millions de dollars ** La société d'édition de gènes basée à San Diego, en Californie, annonce tôt jeudi environ 13,3 millions d'actions à 1,50 $ ** Les membres du conseil d'administration Jean-Pierre Lehmann et le cofondateur Rory Riggs ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 1,5 million de dollars de l'offre, selon le prospectus

** CBUS a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris pour financer le développement de ses traits de gestion des mauvaises herbes dans le riz et pour payer les dépenses professionnelles pour les services de conseil

** BTIG est le seul preneur ferme

** La société a environ 54,3 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont baissé d'environ 28% au cours de l'année écoulée

** 3 analystes sur 4 recommandent l'action à l'achat, 1 à conserver; PT médian de 15,50 $ - LSEG