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La société chinoise Xiaomi dévoile les prix de sa SU7 mise à jour, défiant Tesla
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

La société chinoise Xiaomi

1810.HK a annoncé jeudi que le prix de son véhicule SU7 mis à jour démarrait à 219 900 yuans (31 870 $), alors que le fabricant chinois de véhicules électriques poursuit sa course contre Tesla TSLA.O .

Ce prix est inférieur à son prix de prévente qui commençait à 229 900 yuans.

Xiaomi a organisé un grand événement jeudi pour dévoiler sa berline SU7 mise à jour qu'elle oppose à la Tesla Model 3.

La nouvelle SU7 est moins chère mais a une plus grande autonomie que la Tesla Model 3, a déclaré le directeur général Lei Jun lors de l'événement.

Lei a fait monter des célébrités sur scène pour promouvoir le dernier modèle et a suscité les applaudissements et les acclamations de ses fans et de ses partisans.

Le véhicule mis à jour dispose de poignées de porte mécaniques, au lieu de poignées de porte cachées, et d'une alimentation électrique de secours dédiée qui est entièrement conforme aux normes de sécurité chinoises qui s'appliqueront à partir de l'année prochaine, a déclaré Lei.

Le Max SU7 de Xiaomi sera vendu à partir de 303 900 yuans, a indiqué l'entreprise.

(1 $ = 6,8998 yuans chinois renminbi)

Véhicules électriques

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