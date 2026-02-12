La société chinoise Suzhou Ribo Life Science bondit suite à l'accord de licence conclu avec Madrigal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions de Suzhou Ribo Life Science
6938.HK ont bondi de 14,9% à 80,8 HK$, leur niveau le plus élevé depuis le 26 janvier ** Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O a déclaré mercredi avoir conclu un accord de licence mondial avec Suzhou Ribo Life Science pour six programmes précliniques de petits ARN interférents destinés à traiter un type de maladie du foie
** Madrigal obtient les droits exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser les six composés siRNA
** La société chinoise de biotechnologie recevra un paiement initial de 60 millions de dollars, le total des paiements pour l'ensemble des programmes pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars si les étapes sont franchies, ainsi que des redevances sur les ventes nettes futures
** Depuis son introduction le 9 janvier, l'action a augmenté de 39,4 % par rapport à son prix d'offre de 57,97 HK$
** Depuis le début de l'année, l'indice Hang Seng Biotech
.HSBIO a progressé de 12,2%
