La société chinoise Pony.ai et Uber vont déployer conjointement plus de 2 000 robotaxis en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise spécialisée dans la conduite autonome Pony.ai a annoncé vendredi son intention de déployer plus de 2 000 robotaxis en Europe dans le cadre d'un partenariat élargi avec Uber UBER.N .

Selon un communiqué de l'entreprise, cette collaboration, qui remonte à mai 2025, devrait s'étendre du service commercial de robotaxis déjà en place à Zagreb, la capitale de la Croatie, à quatre villes européennes dont les noms n'ont pas été dévoilés.

Aucun calendrier n'a été communiqué quant à la date à laquelle ce déploiement sera achevé.

Le plan d’expansion de ce partenariat inclut également le Moyen-Orient, précise le communiqué, sans fournir plus de détails.