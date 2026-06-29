La société chinoise Momenta lance son introduction en bourse à Hong Kong et vise jusqu'à 751 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le début des cotations est prévu pour le 8 juillet

* Mercedes-Benz et les fonds BlackRock figurent parmi les acheteurs de référence

* Cette opération s'inscrit dans la reprise des introductions en bourse des entreprises technologiques chinoises

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Kumar Tanishk et Yantoultra Ngui

La société chinoise spécialisée dans les technologies de conduite autonome Momenta Global 6880.HK a lancé lundi son introduction en bourse à Hong Kong, dans le but de lever jusqu’à 5,89 milliards de HK$ (soit 751,1 millions de dollars), selon son prospectus.

Ce lancement confirme une information publiée par Reuters la semaine dernière, selon laquelle Momenta prévoyait de lancer son introduction en bourse cette semaine et de commencer à coter ses actions le 8 juillet.

Cette introduction en bourse intervient alors que les entreprises technologiques chinoises reviennent sur les marchés publics , portées par la demande des investisseurs pour les sociétés liées à l’IA, aux puces électroniques et à l’automatisation. Pékin a également encouragé le développement des technologies nationales alors que la concurrence avec les États-Unis s’intensifie.

Selon le dossier déposé auprès de la bourse, la société chinoise Momenta propose 19,9 millions d’actions au prix unitaire de 295,60 HK$.

Elle prévoit d’utiliser environ 60 % du produit de l’introduction en bourse pour renforcer la recherche et le développement, notamment en matière de puissance de calcul pour l’intelligence artificielle, de stockage de données et de renforcement de son équipe d’ingénieurs. Elle consacrera environ 20 % de ce montant à l’accélération du déploiement de ses services de robotaxis.

Parmi les investisseurs de référence, c'est-à-dire les grands investisseurs qui s'engagent à acheter des actions avant l'introduction en bourse, figurent Mercedes-Benz MBGn.DE , les fonds BlackRock BLK.N , ainsi que la société chinoise Boyu Capital, selon le prospectus.

Parmi les autres investisseurs de référence figurent GIC, Fidelity International, Oaktree, Franklin Templeton et ChinaAMC.

Fondée en 2016 par Cao Xudong, ancien chercheur chez Microsoft MSFT.O , Momenta commercialise des logiciels d’aide à la conduite destinés aux constructeurs automobiles. Ces systèmes aident les véhicules à tourner, freiner, changer de voie et se garer, mais les conducteurs doivent néanmoins rester vigilants et prêts à prendre le contrôle.

La société a indiqué dans son prospectus que le nombre de véhicules équipés de son logiciel avait dépassé les 680 000 à la fin de l’année 2025. Parmi ses clients et partenaires figurent Toyota 7203.T , Mercedes-Benz, SAIC 600104.SS , General Motors

GM.N , BYD 002594.SZ et Audi.

Momenta a enregistré une perte attribuable aux actionnaires de 3,46 milliards de yuans (508,97 millions de dollars) en 2025, en hausse par rapport aux 3,21 milliards de yuans de l’année précédente. Son chiffre d’affaires a progressé de 82,1 % pour atteindre 2,41 milliards de yuans.

La société prévoit également d’étendre ses essais de robotaxis à l’étranger. Elle indique collaborer avec Uber

UBER.N et prévoit de lancer des services commerciaux de robotaxis à Abu Dhabi et à Munich cette année, sous réserve des autorisations nécessaires et des plans de déploiement de ses partenaires.

Les véhicules de niveau 4 peuvent rouler de manière autonome dans des zones et des conditions définies, avec peu ou pas d’intervention humaine.

(1 $ = 7,8418 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 6,7980 yuans chinois)