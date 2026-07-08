La société chinoise Momenta fait ses débuts à Hong Kong sans variation notable, alors que la prudence règne sur les introductions en bourse dans le secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Momenta lève 751 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

* La demande en IA reste soutenue, mais les analystes restent prudents

* Reconova recule, Eacon progresse lors d'une première journée mitigée à Hong Kong

(Modification de l'identifiant média: désormais HONGKONG-LISTING/MOMENTA (auparavant HONGKONG-IPO/MOMENTA). Ajout de détails et de citations tout au long de l'article) par Yantoultra Ngui et Jiaxing Li

L'action de Momenta Global 6880.HK a ouvert à un cours inchangé mercredi à Hong Kong, après que la société chinoise spécialisée dans la conduite autonome a levé environ 5,89 milliards de HK$ (soit 751 millions de dollars) lors de son introduction en bourse.

Le titre a ouvert à 301 HK$, contre un prix d’introduction de 295,60 HK$, atteignant un plus haut à 314,80 HK$ avant de se stabiliser autour de 299 HK$.

Les débuts de Momenta constituent un test décisif de la demande des investisseurs pour les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA et les technologies de pointe, alors que Hong Kong fait face à une vague record d’expirations de périodes de blocage après un premier semestre solide pour les nouvelles introductions en bourse.

“La période de déblocage de juillet, qui atteint son pic, pèse clairement sur le marché; certaines nouvelles introductions en bourse ne se comportent pas comme prévu, ce qui a entraîné un refroidissement notable du sentiment du marché”, a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART, basé à Hong Kong.

“Les investisseurs semblent actuellement plus sélectifs en matière de valorisations, en particulier dans les secteurs de l’IA ou des technologies.”

Parmi les investisseurs de référence, c'est-à-dire les grands investisseurs qui s'étaient engagés à acheter des actions avant l'introduction en bourse, figuraient Mercedes-Benz

MBGn.DE , déjà actionnaire de la société, les fonds BlackRock

BLK.N et le fonds chinois Boyu Capital, selon le prospectus.

Parmi les autres investisseurs de référence figuraient GIC, Fidelity International, Oaktree, Franklin Templeton et ChinaAMC.

Cette liste d’investisseurs de référence et la fixation du prix dans la fourchette haute de l’offre témoignent d’un intérêt mondial soutenu des investisseurs pour le secteur chinois de l’IA, a déclaré Gary Ng, économiste senior pour la région Asie-Pacifique chez Natixis CIB.

“Toutefois, l’absence de forte flambée suggère que le sentiment reste prudent, l’accent étant mis sur les opportunités à long terme, contrairement à l’engouement mondial pour l’IA”, a déclaré M. Ng.

“Des pressions pourraient s’exercer sur les valorisations dans le secteur technologique. Il sera essentiel de voir si ces entreprises pourront tenir le coup après leur introduction en bourse, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.”

Les autres nouvelles introductions à Hong Kong ce mercredi ont également connu des débuts mitigés. La société d’IA visuelle Reconova 7656.HK a ouvert en baisse de 16,9 %, tandis que la société minière spécialisée dans la conduite autonome Eacon

7687.HK a démarré ses cotations en hausse de 3,5 %.

Le fabricant de couvercles de tranchées Baogai 8090.HK a ouvert à un cours inchangé, tandis que le fabricant de puces en carbure de silicium BasicSemi 9971.HK a ouvert en hausse de 7,9 %.

Fondée en 2016 par Cao Xudong, ancien chercheur chez Microsoft MSFT.O , Momenta commercialise des logiciels d’aide à la conduite auprès des constructeurs automobiles. Ces systèmes aident les véhicules à tourner, freiner, changer de voie et se garer, mais les conducteurs doivent néanmoins rester vigilants et prêts à reprendre le contrôle.

Momenta prévoit d’utiliser environ 60 % du produit de son introduction en bourse pour la recherche et le développement, 20 % pour ses services de robotaxis, 10 % pour son activité de véhicules produits en série et 10 % pour son fonds de roulement.

La société a indiqué dans son prospectus que le nombre de véhicules équipés de ses logiciels avait dépassé les 680 000 à la fin de l’année 2025. Parmi ses clients et partenaires figurent Toyota 7203.T , Mercedes-Benz, SAIC Motor 600104.SS , General Motors GM.N , BYD 002594.SZ et Audi.

(1 dollar = 7,8421 dollars de Hong Kong)