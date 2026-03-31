La société chinoise Leapmotor signe un accord sur les crédits carbone avec Stellantis pour les marchés européens et britanniques

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Zhejiang Leapmotor Technology 9863.HK a conclu un accord pour le transfert des crédits carbone qu'elle génère en Europe et au Royaume-Uni sur le reste de l'année 2026 aux filiales de Stellantis STLAM.MI . L'accord couvre les crédits générés par la vente et l'enregistrement de tous les véhicules électriques à batterie et des modèles électriques à autonomie étendue sous la marque Leapmotor entre le 31 mars et le 31 décembre, a déclaré la société dans un dépôt boursier mardi.

L'accord permettra à Leapmotor d'accroître ses sources de revenus et de s'acquitter de ses responsabilités sociales, a ajouté l'entreprise. Stellantis a créé une coentreprise avec Leapmotor pour vendre les voitures du fabricant chinois de véhicules électriques en Europe. Stellantis fait également partie des constructeurs automobiles, dont Toyota 7203.T , qui n'ont pas adhéré au "pool" de crédits carbone de l'année en cours, dirigé par Tesla TSLA.O , qui est conçu pour aider les entreprises automobiles à atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone, comme l'a montré un dossier de l'UE plus tôt ce mois-ci.

Bruxelles avait initialement prévu de lourdes amendes pour les constructeurs automobiles qui ne respecteraient pas les réductions strictes d'émissions de l'ensemble de leur parc automobile d'ici à la fin de l'année 2025. Mais au début de l'année dernière, la Commission européenne a assoupli les règles, permettant que la conformité soit évaluée sur la base des émissions moyennes au cours de la période 2025-2027.