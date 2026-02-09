La société chinoise Innovent conclut un nouvel accord avec Lilly pour la mise au point de médicaments en immunologie et en cancérologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Innovent Biologics 1801.HK a conclu un nouvel accord avec Eli Lilly

LLY.N pour développer des médicaments d'immunologie et d'oncologie, aux termes duquel le fabricant américain de médicaments paiera 350 millions de dollars d'avance et jusqu'à 8,5 milliards de dollars supplémentaires si les étapes sont franchies.

Les actions d'Innovent ont bondi de 5 % dans les premiers échanges de lundi.

Selon l'accord, qui marque la septième collaboration entre les deux entreprises, Innovent dirigera le développement des programmes, de la conception à l'achèvement des essais cliniques de phase II en Chine. Lilly disposera d'une licence exclusive pour développer et commercialiser les produits en dehors de la Grande Chine.

"Cette alliance va au-delà des licences traditionnelles pour créer un écosystème d'innovation transparent et de bout en bout", a déclaré Michael Yu, directeur général d'Innovent, dans un communiqué publié dimanche, ajoutant qu'elle validait également les capacités de recherche et de développement d'Innovent.

Innovent a également conclu un partenariat avec Lilly sur des projets tels que le mazdutide, un médicament destiné à la perte de poids.

Outre les 8,5 milliards de dollars de paiements liés aux étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, Innovent aura également droit à des redevances sur les ventes nettes de produits en dehors de la Grande Chine.