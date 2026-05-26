information fournie par Reuters • 26/05/2026 à 21:01

La société chinoise DSC Holdings dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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L'éditeur de logiciels chinois DSC Holdings a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.