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La société chinoise DeepSeek baisse considérablement les prix de son nouveau modèle d'IA
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise DeepSeek propose aux développeurs une réduction de 75 % sur son nouveau modèle d'IA, DeepSeek-V4-Pro, jusqu'au 5 mai.

La société réduit également le prix des accès au cache d'entrée sur l'ensemble de sa gammed'API DeepSeek à un dixièmedu prix initial, a-t-elle indiqué dans un message publié sur X.

Vendredi, DeepSeek a lancé une préversion de son modèle V4 très attendu , qui a été adapté à la technologie des puces de Huawei.

Le V4 se décline en deux versions: la version Pro, plus puissante et plus chère, et la varianteFlash, plus légère et moins chère .

La version Pro surpasse les autres modèles open source dans les benchmarks de connaissance du monde, n'étant devancée que par le modèle à code source fermé Gemini-Pro-3.1 de Google

GOOGL.O , a déclaré DeepSeek.

Selon la start-up chinoise, les modèles V4 sont particulièrement adaptés au travail des agents IA, qui peuvent exécuter des tâches plus complexes que les chatbots mais nécessitent une plus grande puissance de calcul.

DeepSeek

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