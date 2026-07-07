La société chinoise de robotaxis Momenta fixe le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la fourchette haute et vise à lever 751 millions de dollars

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La société chinoise de robotaxis Momenta Global 6880.HK a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la fourchette haute de ses prévisions, avec pour objectif de lever 5,89 milliards de HK$ (751,02 millions de dollars), s'inscrivant ainsi dans la vague d'introductions en bourse de sociétés technologiques qui redynamise les marchés financiers de la ville.

Voici plus de détails :

* L'entreprise spécialisée dans les technologies de conduite autonome propose 19,9 millions d'actions au prix d'émission de 295,60 HK$ par action, selon un communiqué déposé auprès de la bourse.

* Elle prévoit d’utiliser environ 60 % du produit net de l’opération pour renforcer ses activités de recherche et développement, notamment en améliorant la puissance de calcul de son intelligence artificielle, en développant le stockage de données et en renforçant son équipe d’ingénieurs, a indiqué la société dans son prospectus.

* Parmi les investisseurs de référence, c'est-à-dire les grands investisseurs qui s'engagent à acheter des actions avant la cotation, figurent Mercedes-Benz MBGn.DE , déjà actionnaire de la société, les fonds BlackRock BLK.N et la société chinoise Boyu Capital, a précisé l'entreprise.

* Momenta, qui fournit des solutions d’aide à la conduite à des constructeurs automobiles tels que Toyota 7203.T et BYD

002594.SZ , a été fondée en 2016 par Cao Xudong, ancien chercheur chez Microsoft MSFT.O .

* Les actions de la société seront cotées en bourse à partir du 8 juillet.

* Hong Kong figure parmi les principaux marchés pour les levées de fonds en actions cette année, porté par la demande croissante de capitaux de la part des entreprises technologiques et industrielles.

* Dans un autre communiqué boursier, le fabricant d’outils industriels Guangdong Dtech Technology 301377.SZ a fixé le prix de son offre à 380 HK$ par action, dans le but de lever 4,80 milliards de HK$.

(1 $ = 7,8427 dollars de Hong Kong)