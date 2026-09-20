La société chinoise CXMT annonce que sa nouvelle plateforme de puces mémoire entre en production de masse

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* Le fabricant chinois de puces mémoire CXMT annonce que sa plateforme DRAM de cinquième génération est désormais en production de masse

* Les nouvelles puces de mémoire pour mobiles stockent 50 % de données en plus que les produits comparables précédents

* Selon CXMT, cette plateforme permet de produire au moins 50 % de puces supplémentaires par plaquette

* Cette avancée souligne le défi que représente la Chine pour les fournisseurs de puces mémoire établis

par Che Pan et Eduardo Baptista

Le fabricant chinois de puces DRAM CXMT 688825.SS a annoncé dimanche que sa plateforme technologique de cinquième génération était entrée en production de masse, une avancée qui, selon l'entreprise, pourrait aider la Chine à devenir un concurrent de taille face à Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology sur le marché mondial des puces mémoire.

La DRAM, ou mémoire vive dynamique, est la mémoire de travail à court terme que les téléphones, les ordinateurs et autres appareils utilisent pour exécuter des applications et des programmes.

La nouvelle plateforme est conçue pour fabriquer des puces mémoire plus puissantes à moindre coût et avec une consommation d'énergie réduite. CXMT, qui a été cotée cette année sur le STAR Market de Shanghai, a déclaré qu'elle offrirait aux fabricants d'électronique une source d'approvisionnement supplémentaire pour les puces utilisées dans les smartphones et autres appareils.

CXMT, premier producteur chinois de DRAM, a expliqué que cette nouvelle plateforme permettait de rapprocher les minuscules structures qui stockent les données, ce qui permet d’intégrer davantage de mémoire sur chaque puce et de fabriquer davantage de puces à partir de chaque plaquette de silicium.

Le fabricant de puces mémoire basé à Hefei a déclaré avoir réduit l’espacement des éléments clés de la partie de la puce qui stocke les données à 11,95 nanomètres, soit environ 12 milliardièmes de mètre.

Cette prouesse a été réalisée grâce à la "quadruple structuration", un procédé qui consiste à répéter plusieurs étapes de fabrication afin d’obtenir des motifs de circuits plus fins.

"Nos capacités de fabrication sont désormais à la hauteur des nœuds de production de masse les plus avancés du secteur", a déclaré Luo Xiaodong, vice-président de CXMT et directeur de son centre marketing, lors de la Convention Mondiale de l'Industrie Manufacturière 2026 à Hefei.

CXMT DÉVOILE DEUX NOUVELLES PUCES

CXMT a également dévoilé deux produits LPDDR5X de 24 gigabits fabriqués sur cette nouvelle plateforme. La LPDDR5X est un type de DRAM à faible consommation d'énergie principalement utilisé dans les smartphones et autres appareils électroniques portables.

Selon l’entreprise, ces produits stockent chacun 50 % de données en plus que les produits équivalents précédents de CXMT et sont déjà en production de masse. Ils sont proposés dans deux formats de boîtier adaptés à différents modèles de smartphones et d’appareils portables.

CXMT a indiqué que cette plateforme permettait de produire au moins 50 % de puces brutes en plus par plaquette que sa plateforme de quatrième génération, en prenant comme référence une puce de 8 gigabits.

Ce chiffre mesure le nombre potentiel de puces fabriquées à partir d’une plaquette avant l’élimination des unités défectueuses, plutôt que la proportion de celles qui passent les tests finaux.

CXMT a précisé avoir développé cette plateforme à l’aide de simulations informatiques et en collaboration avec des fabricants chinois d’équipements pour semi-conducteurs sur les étapes critiques de la production.

Cette avancée intervient alors que Pékin cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères en matière de semi-conducteurs et que les contrôles à l’exportation américains, en vigueur depuis 2022, ont restreint l’accès de la Chine à certains équipements de pointe pour la fabrication de puces et aux logiciels associés.