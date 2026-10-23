La société chinoise Baidu teste un robotaxi dans les rues de Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marissa Davison

Freenow, la filialede Lyft

LYFT.O ,basée aux États-Unis , et Apollo Go de Baidu 9888.HK ont dévoilé jeudi à Londres le véhicule autonome RT6 de la société chinoise et ont déclaré qu'elles espéraient lancer un service de robotaxi sans conducteur dans la ville en 2027.

Les deux entreprises ont commencé à tester des véhicules à Londres avec des conducteurs de sécurité cet été et espèrent disposer de véhicules entièrement sans conducteur dans la ville l’année prochaine, l’objectif étant un lancement commercial en 2027.

Le partenariat entre Lyft, société de VTC basée à San Francisco, et le chinois Baidu à Londres intervient alors que le Sénat américain s’apprête à adopter une interdiction permanente des voitures chinoises aux États-Unis, ce qui pousse davantage d’entreprises à se tourner vers l’Europe.

La concurrence entre les développeurs de robotaxis à Londres s'intensifie. La start-up britannique spécialisée dans les véhicules autonomes Wayve et Uber UBER.N , concurrent de Lyft, ont lancé un service de robotaxi à Londres en septembre, avec dans un premier temps un conducteur de sécurité humain au volant.

La société américaine de robotaxi Waymo, filiale d’Alphabet

GOOGL.O (la société mère de Google), prévoit de lancer à Londres d’ici la fin de l’année un service de VTC entièrement sans conducteur.

LES RUES DE LONDRES CONSTITUENT UN TERRAIN D'ESSAI EXIGEANT

Danny O’Gorman, directeur général de Freenow UK, a déclaré que Londres constituait un terrain d’essai particulièrement propice, avec ses nombreux ralentisseurs, ses rues étroites et ses nombreuses routes limitées à 20 miles par heure.

« La voiture est donc en train d’apprendre le code de la route, un peu comme vous le feriez si vous vous prépariez à passer votre permis de conduire », a expliqué M. O’Gorman à Reuters lors d’un trajet de démonstration.

M. O’Gorman a précisé que l’entreprise travaillait en étroite collaboration avec Transport for London et s’attendait à recevoir des directives réglementaires dans la semaine à venir. Il a reconnu que les nouvelles technologies “peuvent parfois faire peur”, mais que la plupart des Londoniens se montraient enthousiastes face à cette perspective.

Il a précisé que les robotaxis ne visaient pas à remplacer les célèbres “black cabs” londoniens. L’entreprise évoque «des dizaines de véhicules d’ici un an ou deux» afin de tester le marché.

“ En ce qui concerne le taxi londonien, l’emblématique “black cab”, il ne s’agit pas d’un remplacement de ce service ”, a-t-il déclaré. “ Les “black cabs” font partie intégrante de Londres. ”