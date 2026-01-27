La société chinoise Anta Sports achète 29 % des parts de Puma pour 1,8 milliard de dollars, mais exclut un rachat total

La vente des parts intervient alors que la société allemande Puma cherche à redresser la barre

Selon Anta, Puma pourrait accroître sa compétitivité à l'échelle mondiale

L'accord devrait aider Puma à augmenter ses ventes sur le marché chinois

Les actions de Puma devraient bondir de 20 % à l'ouverture du marché

La plus grande marque chinoise de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK a déclaré mardi qu'elle achèterait une participation de 29,06% dans Puma

PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en ferait le plus grand actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport.

L'opération devrait permettre à Puma d'accroître ses ventes sur le lucratif marché chinois et à Anta de devenir une entreprise plus mondialisée. L'entreprise de vêtements de sport cotée à Hong Kong, valorisée à 27,8 milliards de dollars, versera 35 euros par action en numéraire à la holding de la famille Pinault, Artemis, qui contrôle également le conglomérat de luxe Kering, coté à Paris.

L'opération permettra à Artemis de réduire son niveau d'endettement élevé.

L'offre représente une prime de 62 % par rapport au cours de clôture de l'action Puma, qui était de 21,63 euros lundi, et intervient alors que l'entreprise allemande cherche à se refaire une santé après avoir perdu du terrain face à Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE . Elle doit également faire face à la concurrence de marques à croissance rapide comme New Balance et Hoka. Reuters a été le premier à rapporter l'accord au début du mois.

"Nous pensons que le cours de l'action Puma au cours des derniers mois ne reflète pas pleinement le potentiel à long terme de la marque", a déclaré Ding Shizhong, président d'Anta, dans un communiqué.

"Nous avons confiance en son équipe de direction et en sa transformation stratégique."

Les actions de Puma ont bondi de 15 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions d'Anta étaient en hausse de 1,6 % en fin d'après-midi, contre une hausse de 1,3 % pour l'indice plus large de Hong Kong .HSI .

Anta, qui a l'habitude d'acquérir et de réorganiser des marques occidentales de sport et de style de vie, a déclaré que Puma était une entreprise mondiale qui complétait ses marques existantes et pouvait accroître sa compétitivité internationale.

Anta possède Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport et Maia Active. Elle est également le principal actionnaire d'Amer Sports AS.N , qui comprend Salomon, Wilson, Peak Performance et Atomic.

Les analystes de Citigroup ont déclaré dans une note de recherche mardi: "L'exécution solide d'Anta après l'acquisition et l'autonomisation opérationnelle nous ont également donné confiance dans la revitalisation de l'activité de Puma à l'avenir".

Anta a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration de Puma une fois l'opération finalisée, mais qu'elle ne chercherait pas à prendre le contrôle total de la société. La transaction intervient alors que le groupe allemand de vêtements de sport se bat pour relancer les ventes et la confiance des investisseurs sous la houlette de son nouveau directeur général, Arthur Hoeld.

Puma est sous pression en raison de l'affaiblissement de la demande, et les récents lancements de chaussures, notamment la Speedcat, n'ont pas eu l'effet escompté par les dirigeants. Arthur Hoeld, qui a pris ses fonctions l'année dernière, a défini un plan de redressement axé sur la notoriété de la marque, les produits performants et la discipline en matière de coûts.

En octobre, Puma a déclaré qu'elle offrirait moins de remises, améliorerait le marketing et réduirait sa gamme de produits, tout en supprimant 900 emplois dans le cadre de sa stratégie de redressement. Reuters a rapporté début janvier qu'Anta avait proposé de racheter environ 29 % de Puma à la firme de la famille Pinault et avait obtenu le financement nécessaire à l'acquisition, bien que les négociations aient alors achoppé sur la question de l'évaluation. Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président de Kering, avait précédemment qualifié sa participation dans Puma de non stratégique. La famille Pinault a repris la participation de Kering en 2018, lorsque le groupe s'est repositionné comme un acteur du luxe pur.

"Cette cession est cohérente avec la stratégie continue mise en œuvre par Artemis de se concentrer sur les actifs contrôlés et de redéployer ses ressources vers de nouveaux secteurs créateurs de valeur", a déclaré Artemis dans un communiqué.

L'opération est soumise à des autorisations antitrust, à l'approbation des actionnaires d'Anta et à des autorisations réglementaires en Chine et dans d'autres juridictions. Anta a déclaré qu'elle prévoyait de convoquer une assemblée générale extraordinaire, la clôture de l'opération étant prévue après que les conditions auront été remplies.

