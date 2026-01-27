 Aller au contenu principal
Auchan envisage de vendre 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires (Intermarché)
information fournie par AFP 27/01/2026 à 10:38

Auchan, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, entend proposer à la vente 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires (Intermarché) ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Auchan, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, entend proposer à la vente 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires (Intermarché) ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Auchan, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, entend proposer à la vente 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires (Intermarché), a annoncé le groupe mardi.

Le distributeur, en difficulté, avait dévoilé en novembre son projet de basculer en franchise Intermarché ou Netto ses supermarchés.

Le groupe en compte environ 300 dont une trentaine sont déjà franchisés. Sur son parc total de 266 magasins détenus en propre, il ne prévoit désormais un passage en franchise que pour 164 d'entre eux, dit-il mardi.

Dans un communiqué, il indique que 91 supermarchés, "de par leur situation géographique ou économique", seront "proposés à la cession au Groupement Mousquetaires". La localisation de ces supermarchés n'est pas précisée.

Le projet est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel, ouverte mardi, et doit être autorisé par l'Autorité de la concurrence.

Pour les 164 supermarchés qui passeraient en franchise, Auchan souhaite créer une nouvelle entité juridique autonome qui resterait sa propriété mais qui permettrait l'exploitation sous enseigne Intermarché ou Netto.

"Cette entité bénéficierait immédiatement du modèle commercial d'Intermarché pleinement adapté à ce format", estime Auchan, notamment en termes de "compétitivité" des prix.

Auchan espère finaliser l'intégration progressive de ces 164 supermarchés "à l'horizon avril 2027."

En novembre, le directeur général d'Auchan Retail, Guillaume Darrasse, avait précisé les contours du modèle envisagé: "les fonds de commerce, l'immobilier restent propriétés d'Auchan, les salariés restent des salariés d'Auchan, et on travaillera sous enseigne Intermarché, qui nous livrera les marchandises, la politique commerciale, le concept magasin."

Auchan conserverait 11 supermarchés dans son périmètre, "sous d'autres formats", indique le distributeur, sans détailler davantage.

L'opération doit permettre à Auchan de faire baisser les prix dans ses supermarchés, de 6 à 8% selon une source proche du dossier, tout en continuant le "travail" sur sa centaine d'hypermarchés.

La présentation du projet en novembre aux instances du personnel avait provoqué "une onde de choc", avait alors témoigné à l'AFP René Carette, délégué syndical central à la CFDT Auchan.

"On veut qu'Auchan s'engage à maintenir tous les emplois et tous les acquis sociaux", avait ajouté Franck Martinaud, délégué syndical Retail France FO.

Ce deal "gagnant-gagnant" pourrait "nous permettre d'étendre notre emprise sur le marché français", s'était de son côté félicité le patron des Mousquetaires, Thierry Cotillard.

Les supermarchés Auchan représentent deux points de part de marché, et les Mousquetaires visent 20% en 2028, contre 17,7% en octobre, selon Kantar Worldpanel.

