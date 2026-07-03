La société chilienne Novandino Litio sollicite une autorisation environnementale pour son projet d'exploitation de lithium de 3 milliards de dollars à Atacama

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Novandino Litio, la coentreprise entre le producteur chilien de lithium SQM et la société minière publique Codelco, spécialisée dans le cuivre, a déposé vendredi une demande d'autorisation environnementale pour un projet de 3 milliards de dollars visant à prolonger la production de lithium dans le désert de sel d'Atacama jusqu'en 2060, selon un document réglementaire.

* Le « projet de continuité opérationnelle et de développement minier futur dans le désert de sel d’Atacama » s’inscrit dans le cadre du partenariat entre SQM et Codelco, conclu dans le cadre du plan chilien visant à renforcer l’implication de l’État dans le secteur du lithium, une source essentielle de matériaux pour les batteries des véhicules électriques.

* Le projet permettrait de maintenir les activités actuelles tout en introduisant progressivement de nouvelles infrastructures et technologies visant à améliorer l’efficacité de la production de lithium, ainsi que l’extraction de sels de potassium et d’autres produits dérivés de la saumure.

* Le plan prévoit une transition progressive vers de nouvelles technologies de traitement visant à réduire la consommation d’eau douce provenant des puits appartenant à l’entreprise, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources grâce à la réinjection de saumure traitée et à une surveillance environnementale renforcée.

* Ricardo Ramos, directeur général de SQM, a déclaré en mai qu’il s’attendait à ce que l’approbation définitive de cette initiative soit obtenue en 2029, les investissements devant débuter en 2030.