 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chilienne Novandino Litio sollicite une autorisation environnementale pour son projet d'exploitation de lithium de 3 milliards de dollars à Atacama
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novandino Litio, la coentreprise entre le producteur chilien de lithium SQM et la société minière publique Codelco, spécialisée dans le cuivre, a déposé vendredi une demande d'autorisation environnementale pour un projet de 3 milliards de dollars visant à prolonger la production de lithium dans le désert de sel d'Atacama jusqu'en 2060, selon un document réglementaire.

* Le « projet de continuité opérationnelle et de développement minier futur dans le désert de sel d’Atacama » s’inscrit dans le cadre du partenariat entre SQM et Codelco, conclu dans le cadre du plan chilien visant à renforcer l’implication de l’État dans le secteur du lithium, une source essentielle de matériaux pour les batteries des véhicules électriques.

* Le projet permettrait de maintenir les activités actuelles tout en introduisant progressivement de nouvelles infrastructures et technologies visant à améliorer l’efficacité de la production de lithium, ainsi que l’extraction de sels de potassium et d’autres produits dérivés de la saumure.

* Le plan prévoit une transition progressive vers de nouvelles technologies de traitement visant à réduire la consommation d’eau douce provenant des puits appartenant à l’entreprise, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des ressources grâce à la réinjection de saumure traitée et à une surveillance environnementale renforcée.

* Ricardo Ramos, directeur général de SQM, a déclaré en mai qu’il s’attendait à ce que l’approbation définitive de cette initiative soit obtenue en 2029, les investissements devant débuter en 2030.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
71,94 +0,53%
CAC 40
8 508,07 +0,39%
2CRSI
36,32 -3,76%
Or
4 174,91 0,00%
TOTALENERGIES
66,94 +0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank