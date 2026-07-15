La société chilienne Codelco prévoit une production de cuivre stable dans les années à venir, selon son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la production, du contexte et des citations du président) par Fabian Cambero

La société minière publique chilienne Codelco, spécialisée dans l'exploitation du cuivre, prévoitque sa productionrestera similaire aux niveaux actuels dans les années à venir, a déclaré mercredi son président Bernardo Fontaine, lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise était en bonne voie pour atteindre son objectif de 1,7 million de tonnes par an d'ici 2030.

La société minière s'efforce de se remettre d'un ralentissement survenu en 2022 et 2023, années au cours desquelles la production avait atteint son plus bas niveau depuis deux décennies. L'année dernière, la production des mines propres à Codelco s'est élevée à 1,33 million de tonnes.

"Il est tout à fait possible que le taux de production reste assez similaire à celui d’aujourd’hui", a déclaré Bernardo Fontaine devant une commission parlementaire.

Il a ajouté que les projets structurels de l’entreprise, destinés à pallier la baisse de la teneur en minerai, avaient subi des retards et des coûts imprévus.

La mine de cuivre d’El Abra, dans laquelle Codelcodétient une participation de 49% aux côtés de l’actionnaire majoritaire Freeport McMoRan, pourrait constituer une bonne option pour concentrer les investissements, a-t-il noté.

La société minière américaine a prévu un projet d’extension de 7,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur ce site.

"Il s’agit d’un projet d’investissement très important, qui doit donc être évalué avec la plus grande prudence. C’est peut-être le meilleur projet dans lequel nous pourrions investir les ressources que nous parviendrons à mobiliser", a déclaré Bernardo Fontaine.

L’agence chilienne du cuivre, Cochilco, prévoit de publier en septembre un audit préliminaire de la production de Codelco, après avoir examiné si l’entreprise avait indûment inclus quelque 20.000 tonnes de cuivre dans un rapport de production pour 2025.