La société chilienne Codelco envisage des cessions d'actifs et des partenariats dans le cadre d'un bilan de ses investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur Codelco aux paragraphes 2 et 3, d'une citation au paragraphe 5 et de détails sur les participations au paragraphe 7) par Fabian Cambero

Codelco, l'entreprise publique chilienne qui figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de cuivre, envisagera des cessions d'actifs et des partenariats dans le cadre d'une révision plus large de ses priorités d'investissement, a déclaré mercredi son président, Bernardo Fontaine.

La question de savoir si l'entreprise doit vendre des actifs fait l'objet d'un débat depuis des années, les équipes de direction successives ayant des points de vue divergents.

Cette initiative pourrait marquer un tournant sous la nouvelle direction de M. Fontaine à la tête de la société minière, qui transfère ses bénéfices à l’État et soutient depuis longtemps que cette politique a freiné les investissements et contribué à alourdir son endettement.

Codelco subit la pression du gouvernement du président José Antonio Kast, qui a nommé M. Fontaine à la présidence, après qu’un audit interne a mis au jour des irrégularités dans les rapports de production de l’année dernière . L’entreprise tente également de se remettre d’un fort ralentissement en 2022 et 2023, période durant laquelle la production de cuivre est tombée à son plus bas niveau depuis deux décennies.

"Nous avons progressé dans l’examen approfondi de la situation de l’entreprise, qui est en cours et prendra environ trois à quatre mois pour aboutir à un diagnostic complet et à un plan d’amélioration", a déclaré M. Fontaine devant une commission de la Chambre basse du Congrès.

Dans le cadre de ce processus, Codelco décidera s’il convient de poursuivre ou de reporter certains investissements et évaluera son portefeuille afin de déterminer s’il doit conserver l’ensemble de ses actifs ou envisager des cessions ou des partenariats, a précisé M. Fontaine.

Codelco exploite certaines des plus grandes mines de cuivre du Chili, notamment Chuquicamata et El Teniente. Elle détient également des participations dans plusieurs autres mines, dont 49% à El Abra aux côtés de Freeport-McMoRan FCX.N et 10% à Quebrada Blanca avec Teck TECKb.TO .