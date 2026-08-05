La société canadienne Suncor dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix et des marges de raffinage

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* Suncor prévoit de porter le montant mensuel de ses rachats d'actions à 500 millions de dollars canadiens à partir du mois d'août

* La production totale en amont recule à 760 900 barils par jour après la révision de Firebag

(Reformulation du paragraphe 1, ajout des prévisions et de détails dans l'ensemble du texte)

Suncor Energy SU.TO a dépassé mardi les estimations de bénéfice ajusté du deuxième trimestre, la hausse des prix de vente du brut et le renforcement des marges de raffinage ayant compensé la baisse de la production en amont.

La hausse des cours du pétrole et des marges sur les carburants a stimulé les résultats dans l’ensemble du secteur pétrolier canadien, le conflit au Moyen-Orient ayant soutenu les marchés du brut.

Suncor, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a indiqué que son résultat d'exploitation ajusté lié aux sables bitumineux s'élevait à 2,592 milliards de dollars canadiens, contre 926 millions il y a un an, tandis que celui lié au raffinage et à la commercialisation passait de 404 millions à 2,068 milliards de dollars canadiens.

Les producteurs canadiens de pétrole et de gaz ont régulièrement augmenté leur production tout en maîtrisant leurs coûts, grâce à des années d’investissements.

Son concurrent Imperial Oil a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et dépassé les estimations des analystes, profitant lui aussi de la hausse des prix du brut.

La bonne santé du secteur aval a contribué à compenser la baisse de la production globale.

Le débit de pétrole brut des raffineries de Suncor a atteint un record pour un deuxième trimestre, passant de 442 300 barils par jour à 470 600 barils par jour, tandis que le taux d’utilisation de ses raffineries est passé de 87 % à 92 %.

Les ventes de produits raffinés ont également atteint un record trimestriel de 654 800 barils par jour (bpd). La production totale en amont a reculé à 760 900 bpd contre 808 100 bpd, en partie en raison d’un arrêt programmé à Firebag.

Suncor a réaffirmé ses prévisions de production en amont et de débit de raffinage pour 2026 et a maintenu ses prévisions de dépenses d’investissement entre 5,6 et 5,8 milliards de dollars canadiens.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de porter ses rachats mensuels d’actions de 350 millions à 500 millions de dollars canadiens à compter du mois d’août, tablant sur un total de rachats de 4,7 milliards de dollars canadiens pour 2026.

Suncor avait indiqué en mars qu’environ 60 % de sa production de sables bitumineux proviendrait de l’extraction in situ, ou assistée par vapeur, d’ici 2040, contre environ 30 % actuellement, dans le cadre de son abandon de l’exploitation minière, plus coûteuse.

La société a publié un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,23 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,07 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar américain = 1,4025 dollar canadien)