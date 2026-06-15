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La société canadienne Nuvei va racheter Payoneer pour 2,75 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans le domaine des paiements transfrontaliers
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du cours de l'action au paragraphe 3)

Nuvei va racheter la société de paiements transfrontaliers Payoneer PAYO.O pour environ 2,75 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises, alors que la fintech canadienne vise à se développer à l'international.

Nuvei rachètera toutes les actions de Payoneer au prix de 7,40 dollars chacune, soit une prime d'environ 44 % par rapport à leur dernier cours de clôture le 8 juin. Payoneer affiche une capitalisation boursière d'environ 2,26 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action Payoneer a progressé de 3,9 % en pré-ouverture.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Nuvei était en pourparlers avancés pour acquérir Payoneer.

Les sociétés de paiement se regroupent afin d'étendre leur présence dans des domaines à forte croissance tels que les paiements transfrontaliers et les paiements professionnels.

Cette opération permettra également à Nuvei de se positionner pour la croissance des transactions en stablecoins et du commerce basé sur l'IA, et lui donnera accès à des clients majeurs du marché, notamment Amazon, Walmart, eBay et Airbnb.

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL PRÉVU DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS

La transaction devrait être finalisée mi-2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Payoneer et des autorisations réglementaires.

Payoneer aide les entreprises à effectuer et à recevoir des paiements transfrontaliers et à gérer des transactions dans plusieurs devises. Elle dispose de licences sur les principaux marchés.

La société issue de la fusion devrait générer environ 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et traiter plus de 500 milliards de dollars de volume de paiements annuels, ont déclaré les entreprises.

“En combinant des capacités complémentaires, nous pouvons offrir aux entreprises une plateforme plus complète pour accepter des paiements, envoyer des fonds, émettre des cartes, gérer leurs besoins en trésorerie et en devises, et accéder à des services financiers intégrés – à grande échelle,” a déclaré Phil Fayer, directeur général de Nuvei.

BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS et Wells Fargo fournissent le financement engagé pour cette opération.

Goldman Sachs agit en tant que banque conseil principal de Nuvei, avec le concours de Barclays Capital, tandis que Qatalyst Partners intervient en tant que banque conseil exclusif de Payoneer.

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