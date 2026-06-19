La société canadienne MDA Space va racheter Blue Canyon dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars

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La société canadienne de technologie spatiale MDA Space MDA.TO a annoncé vendredi qu'elle allait racheter la société américaine Blue Canyon Technologies à la branche Raytheon de RTX RTX.N , pour un montant de 620 millions de dollars en espèces, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain de la défense spatiale.

Cette acquisition intervient alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses en matière de défense et de programmes spatiaux, ce qui offre des opportunités aux fournisseurs de satellites, d’engins spatiaux et de technologies connexes.

Elle fait également suite à l’entrée en bourse de SpaceX SPCX.O sur le Nasdaq la semaine dernière, l’entreprise ayant levé 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

MDA Space a indiqué que cette acquisition lui apporterait les capacités de fabrication de vaisseaux spatiaux de Blue Canyon, deux sites à Denver, dans le Colorado, ainsi que plus de 400 employés.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Fondée en 2008, la société Blue Canyon, basée dans le Colorado, conçoit et construit des petits satellites, des plates-formes spatiales et des systèmes de mission pour des clients des secteurs commercial, civil et de la défense. Elle a été rachetée par RTX en 2020.

Cette acquisition ajouterait environ 3,5 milliards de dollars au carnet de commandes de MDA Space et devrait contribuer à la croissance de l’EBITDA ajusté et du bénéfice par action ajusté dès 2027, a indiqué la société canadienne.