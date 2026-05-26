La société canadienne Manulife lève 392 millions de dollars grâce à une émission d'obligations de catégorie 2 libellées en dollars de Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le montant final de l'opération dans le titre, le premier paragraphe et le deuxième point) par Yantoultra Ngui

La société canadienne Manulife Financial Corp MFC.TO a levé 500 millions de dollars singapouriens (392 millions de dollars) grâce à une émission d'obligations subordonnées de catégorie 2 d'une durée de 10 ans, assortie d'une période de non-rachat de cinq ans et d'un taux de rendement initial de 2,88 %, selon une fiche de conditions mise à jour publiée mardi.

Voici quelques détails:

* Le taux indicatif final de l'émission a été fixé à 2,88 %, en baisse par rapport au taux indicatif initial d'environ 3,20 %, selon la fiche de conditions.

* Le montant de l'opération a été fixé à 500 millions de dollars singapouriens.

* Les carnets de commandes ont dépassé 1,35 milliard de dollars singapouriens, dont 30 millions de dollars singapouriens provenant des co-chefs de file, selon une note mise à jour publiée après la fiche de conditions.

* Les obligations seront remboursables par anticipation à partir du 4 juin 2031, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, et devraient recevoir la note A- de S&P Global Ratings.

* Le produit de la vente des obligations sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements dans des filiales et d'éventuels rachats futurs de titres existants.

* DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L et Standard Chartered

STAN.L sont les co-chefs de file et teneurs de livre.

($1 = 1,2771 dollar singapourien)