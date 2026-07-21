La société canadienne Horizon signe une lettre d'intention visant à vendre jusqu'à 100 avions hybrides-électriques pour un montant de 600 millions de dollars

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La société canadienne Horizon Aircraft

HOVR.O a annoncé mardi que la société australienne V-Star Powered Lift Aviation avait signé une lettre d’intention en vue d’acquérir jusqu’à 100 exemplaires de son appareil hybride-électrique à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), pour un montant de 600 millions de dollars.

Les VTOL sont présentés comme un mode de transport alternatif dans les villes encombrées, où ils pourraient être utilisés comme taxis aériens et ambulances aériennes.

* Dans le cadre de cet accord, V-Star achètera cinq appareils Horizon Cavorite X7, avec une option d’achat portant sur 95 VTOL supplémentaires au maximum.

* Horizon a indiqué que le Cavorite X7, un appareil de sept places, offre une autonomie pouvant atteindre 500 miles et que son coût d’exploitation est jusqu’à 75 % moins élevé que celui d’un hélicoptère.

* La société canadienne, aux côtés de la britannique Vertical Aerospace M000.F , fait partie des rares constructeurs d’aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) à se lancer dans le développement d’aéronefs hybrides-électriques.

* Horizon prévoit de développer son premier prototype à taille réelle et de commencer les premiers essais au premier trimestre 2027. La commercialisation de ces appareils est attendue d’ici 2028 ou 2029.

* La société a déjà signé des lettres d’intention avec l’opérateur d’hélicoptères chilien Discovery Air Chile pour la location de cinq appareils, ainsi qu’avec la société indienne JetSetGo pour l’achat de jusqu’à 100 appareils.

* Le Cavorite X7 sera propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PT6A, tandis que RAMPF Composite Solutions devrait se charger de la construction de son fuselage.