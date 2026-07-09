La société canadienne Horizon Aircraft fait appel à BETA pour son système de commande de vol

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* Horizon utilisera le matériel et les logiciels de BETA pour son aéronef Cavorite X7

* BETA a été sélectionnée en début d'année aux côtés d'Archer et de Joby pour participer à un programme pilote américain visant à accélérer le déploiement des taxis aériens

* Ce partenariat s'inscrit dans la tendance générale aux alliances entre fournisseurs du secteur, alors que les constructeurs de taxis aériens se préparent au déploiement

par Anshuman Tripathy

Horizon Aircraft HOVR.O a annoncé jeudi avoir sélectionné le constructeur d’avions électriques BETA Technologies BETA.N pour fournir les ordinateurs de commande de vol de son avion Cavorite X7, alors que la société cherche à faire avancer ses démarches de certification.

Le constructeur canadien d’avions hybrides-électriques a indiqué qu’il intégrerait le matériel de commande de vol «fly-by-wire» et les logiciels sur mesure de BETA dans son Cavorite X7, capable de transporter un pilote et jusqu’à six passagers avec une charge utile pouvant atteindre 1 500 livres.

Cet accord intervient alors que les entreprises spécialisées dans les avions électriques et hybrides-électriques s’associent à des fournisseurs et se préparent à obtenir les autorisations réglementaires avant leur déploiement commercial, dans le but de répondre à la demande croissante d’une alternative plus rapide et moins polluante pour le transport urbain.

Les ordinateurs de commande de vol contribuent à gérer la stabilité et la maniabilité de l’aéronef et font partie des systèmes clés examinés par les autorités de régulation lors de la certification.

L’avion de démonstration piloté d’Horizon devrait entamer son programme d’essais en 2027, a déclaré à Reuters Tom Brassington, directeur technique, qualifiant l’accord avec BETA d’essentiel pour l’intégration des systèmes de contrôle de vol de l’appareil.

La société a indiqué qu’elle utiliserait le même matériel informatique de contrôle de vol que celui employé par BETA dans ses propres appareils, une stratégie qui, selon les deux entreprises, pourrait réduire les coûts des composants et renforcer l’efficacité de la fabrication.

BETA — qui fabrique également des composants essentiels à la sécurité, tels que des moteurs et des batteries, en plus des systèmes de commande de vol — a été sélectionnée en début d’année, aux côtés de ses concurrents Archer ACHR.N et Joby

JOBY.N , pour participer à un programme pilote du gouvernement américain visant à accélérer le déploiement des taxis aériens.

Cet accord s’ajoute à une série de partenariats annoncés par Horizon, notamment des accords avec RAMPF pour la fabrication du fuselage de son aéronef, avec le fournisseur britannique de Formule 1 Motion Applied pour la conception d’un onduleur de commande de moteur sur mesure, et avec Pratt & Whitney Canada pour son moteur.