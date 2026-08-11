La société canadienne H&R REIT conclut un accord de scission de 4,81 milliards de dollars avec GO Residential et le consortium Blackstone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération tout au long du texte)

La société canadienne H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO a annoncé mardi avoir conclu un accord de scission d'un montant de 6,7 milliards de dollars canadiens (4,81 milliards de dollars), aux termes duquel GO Residential REIT GOu.TO acquerra son portefeuille immobilier résidentiel américain, tandis qu'un groupe comprenant Blackstone, PSP Investments, Crestpoint et des entités liées au directeur général Tom Hofstedter rachètera les autres actifs.

H&R a déclaré que cet accord marquait l’aboutissement d’un effort mené depuis plusieurs années visant à simplifier son portefeuille et à se recentrer davantage sur l’immobilier résidentiel.

Cette transaction valorise H&R à 12,01 dollars canadiens par part de fiducie, ce qui représente une prime de 14,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

Dans le cadre de cette opération, dont la finalisation est prévue au quatrième trimestre 2026, GO Residential a indiqué qu’elle acquerrait 27 biens immobiliers d’H&R d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars. L’achat sera financé par l’émission de 134,2 millions de nouvelles parts, 30 millions de dollars en espèces et la reprise de la dette.

Cette transaction intervient alors que le marché immobilier américain dans son ensemble subit la pression d’un moral des consommateurs en berne, d’une inflation persistante et de taux d’intérêt élevés.

GO Residential a déclaré que cette acquisition lui permettrait d’étendre sa présence au-delà de son marché principal de New York vers les régions de la « Sun Belt » aux États-Unis, qui connaissent une croissance plus rapide, où la création d’emplois, l’afflux de population et les politiques de logement favorables devraient soutenir les taux d’occupation et les bénéfices.

(1 dollar américain = 1,3931 dollar canadien)