 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société canadienne Fairfax vend une participation de 1,9 milliard de dollars dans l'opérateur maritime Poseidon
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement canadienne Fairfax Financial FFH.TO a déclaré mardi qu'elle avait accepté de vendre pour 1,91 milliard de dollars une partie de sa participation dans Poseidon Corp, la société mère du propriétaire d'actifs maritimes et énergétiques Atlas Corp et de l'opérateur maritime Seaspan.

Quelques détails sur la vente:

* Fairfax vendra 67,6 millions d'actions de Poseidon au prix de 28,30 dollars chacune.

* La participation vendue représente 23,3 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de Poseidon, un véhicule d'investissement qui a acheté Atlas Corp en 2023.

* Les acheteurs comprennent un actionnaire existant de Poseidon et deux nouveaux investisseurs.

* Après la vente, Fairfax devrait détenir une participation de 22,1 % dans Poseidon, ainsi que 12 millions d'actions privilégiées de série J d'Atlas.

* La vente devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 242,190 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank