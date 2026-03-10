La société canadienne Fairfax vend une participation de 1,9 milliard de dollars dans l'opérateur maritime Poseidon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement canadienne Fairfax Financial FFH.TO a déclaré mardi qu'elle avait accepté de vendre pour 1,91 milliard de dollars une partie de sa participation dans Poseidon Corp, la société mère du propriétaire d'actifs maritimes et énergétiques Atlas Corp et de l'opérateur maritime Seaspan.

Quelques détails sur la vente:

* Fairfax vendra 67,6 millions d'actions de Poseidon au prix de 28,30 dollars chacune.

* La participation vendue représente 23,3 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de Poseidon, un véhicule d'investissement qui a acheté Atlas Corp en 2023.

* Les acheteurs comprennent un actionnaire existant de Poseidon et deux nouveaux investisseurs.

* Après la vente, Fairfax devrait détenir une participation de 22,1 % dans Poseidon, ainsi que 12 millions d'actions privilégiées de série J d'Atlas.

* La vente devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.