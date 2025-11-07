La société canadienne Enbridge planifie la deuxième phase de l'extension de l'oléoduc Mainline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Enbridge, la deuxième phase ajouterait 250 bpj de capacité d'ici à 2028

La production pétrolière canadienne a atteint un niveau record l'année dernière, Enbridge prévoit une nouvelle croissance

La décision finale d'investissement sur la première phase de l'expansion de l'oléoduc Mainline est attendue prochainement

Enbridge ENB.TO a déclaré vendredi qu'elle prévoyait, au début de l'année prochaine, d'évaluer officiellement l'intérêt commercial pour une deuxième phase d'expansion de la capacité de son réseau d'oléoducs Mainline.

L'exploitant d'oléoducs basé à Calgary, au Canada, a déclaré que si le projet se concrétise, il pourrait ajouter 250 000 barils par jour de capacité supplémentaire sur l'oléoduc Mainline d'ici 2028, ce qui aiderait à répondre à la demande croissante d'accès à l'exportation de la part des expéditeurs de pétrole canadiens.

Le projet s'ajouterait à la première phase d'expansion prévue, pour laquelle la compagnie prévoit de prendre une décision finale d'investissement avant la fin de l'année. La première phase ajouterait 150 000 bpj de capacité et serait mise en service d'ici 2027, a déclaré Enbridge.

Enbridge n'a pas atteint les estimations de bénéfices du troisième trimestre vendredi, sous la pression de coûts de financement plus élevés liés aux investissements en capital, y compris les acquisitions de services publics de gaz aux États-Unis.

Toutefois, la société a déclaré que son oléoduc Mainline, qui a la capacité d'acheminer 3 millions de barils de brut par jour de l'ouest du Canada vers les marchés de l'est du Canada et du Midwest américain, a expédié un volume record de 3,1 millions de barils par jour en moyenne au cours du trimestre, ce qui témoigne de la forte demande des clients pour le pétrole canadien.

L'industrie canadienne des sables bitumineux a fait preuve de résilience pendant le ralentissement de l'industrie pétrolière mondiale , grâce à des années d'investissement qui en ont fait l'un des bassins les moins coûteux d'Amérique du Nord.

La production pétrolière canadienne a atteint un niveau record de 5,1 millions de bpj en moyenne l'année dernière, et Enbridge prévoit une augmentation de l'offre de 500 000 à 600 000 bpj d'ici la fin de la décennie.

Le gouvernement canadien est en pourparlers avec la province productrice de pétrole de l'Alberta, qui souhaite qu'un nouvel oléoduc soit construit en tandem avec un projet massif de captage et de stockage du carbone visant à réduire les émissions provenant des sables bitumineux.

Aucun promoteur du secteur privé n'a indiqué sa volonté de construire un tel oléoduc, mais le gouvernement fédéral a déclaré mardi qu'il pourrait abandonner le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz au profit d'autres mesures telles qu'un renforcement de la tarification industrielle du carbone.

L'optimisation de l'oléoduc Mainline est le "moyen le plus rapide et le plus rentable" de faire face à l'augmentation de la production de pétrole au Canada, a déclaré Colin Gruending, vice-président exécutif d'Enbridge, lors d'une conférence téléphonique.

Si le gouvernement canadien supprime certains des obstacles réglementaires et politiques qui ont freiné les investissements dans le secteur ces dernières années, a-t-il ajouté, il pourrait être nécessaire de disposer d'encore plus d'espace pour les oléoducs.

"Il pourrait y avoir beaucoup plus de possibilités de monétiser les billions de dollars de valeur dans le nord de l'Alberta", a déclaré M. Gruending.

Enbridge a déclaré un bénéfice de base ajusté de 2,31 milliards de dollars canadiens (1,65 milliard de dollars) pour son unité de pipelines de liquides, en baisse par rapport aux 2,34 milliards de dollars canadiens de l'année précédente, en raison de contributions plus faibles des pipelines Flanagan South et Spearhead.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 46 cents canadiens par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes, qui étaient de 51 cents canadiens par action, selon les données de LSEG.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)