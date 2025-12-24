Sanction américaine: Macron et la classe politique derrière Breton, sauf au RN divisé

L'ancien commissaire européen Therry Breton à Paris, le 25 avril 2024 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Emmanuel Macron et la classe politique française en général, à l'exception de certaines voix au RN, ont condamné mercredi la décision de l'administration Trump d'interdire de séjour l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre personnalités européennes pour leur volonté de réguler les plateformes numériques, y voyant une atteinte à la souveraineté européenne.

"Ces mesures relèvent de l’intimidation et de la coercition à l’encontre de la souveraineté numérique européenne", a dénoncé sur X le président français, prometttant de continuer à défendre "notre autonomie réglementaire".

L'administration Trump a annoncé mardi des sanctions, sous la forme d'une interdiction de séjour aux Etats-Unis, contre cinq personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech et contre la désinformation en ligne, dont Thierry Breton qui a lui-même dénoncé un "vent de maccarthysme".

Commissaire au Marché intérieur de 2019 à 2024, le Français avait été l'artisan de la directive européenne sur les services numériques (DSA) qui impose aux plateformes des régulations, comme le signalement de contenus problématiques, jugées par les Etats-Unis comme une atteinte à la liberté d'expression.

Ce cadre européen, qui "a été adopté démocratiquement", "s'inscrit strictement dans le champ de compétence européen et ne vise aucun pays tiers", a rappelé le ministre de l'Economie, Roland Lescure, sur le réseau Bluesky, concurrent de X.

Plusieurs eurodéputés français sont également montés au créneau.

"Nous ne sommes pas une colonie des États-Unis! Nous sommes Européens, nous devons défendre nos lois, nos principes, nos intérêts", a tempêté le social-démocrate Raphaël Glucksmann sur X.

Pour Nathalie Loiseau (Horizons), "ne nous y trompons pas : derrière cette mesure, c’est la souveraineté des Européens à décider de leurs lois et à les faire appliquer qui est attaquée".

Le leader du parti Renaissance, Gabriel Attal, a interpellé son homologue du RN, Jordan Bardella.

"Les admirateurs français de Donald Trump trouveront-ils l'énergie de réagir face à une nouvelle remise en cause de notre souveraineté par un pays pourtant allié ?", a-t-il lancé, en référence à la vidéo devenue virale dans lequelle M. Bardella se demandait où le président américain trouvait "toute cette énergie".

Au RN justement, parti au discours anti-UE et peu critique de la politique de Donald Trump, les avis étaient partagés.

"L'administration Trump non seulement se trompe sur le fond, mais se trompe sur l'image qu'elle renvoie des États-Unis au monde entier", a ainsi critiqué son vice-président, Sébastien Chenu, sur RTL.

Mais deux eurodéputées RN ont montré de la compréhension vis-à-vis de la décision américaine.

"Thierry Breton avait menacé (en 2024) le propriétaire du réseau social de (faire) respecter les règlementations de l'UE. Un visa enlevé un an et demi après, ils ont fait preuve de beaucoup de patience !", a jugé ainsi Virginie Joron en référence aux différends entre Elon Musk et l'UE.

Les Etats-Unis "ne se sacrifieront pas pour un continent sans libertés où l'on annule même des élections", en référence à la présidentielle roumaine, a renchéri Catherine Griset.