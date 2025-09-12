La société Camtek, spécialisée dans les équipements pour semi-conducteurs, chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 425 millions de dollars

12 septembre -

** Les actions cotées en bourse de Camtek CAMT.O ont baissé de 2,5 % à 82 $ avant la cloche, suite à l'annonce d'une augmentation de capital

** Le fabricant israélien d'équipements de test de semi-conducteurs annonce le prix () d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'une valeur de 425 millions de dollars (CBs)

** Le prix de conversion initial est fixé à 109,34 $, soit 30 % de plus que la dernière clôture de l'action (84,11 $)

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter environ 167,1 millions de dollars de capital de ses obligations convertibles à 0 % échéant en 2026, pour un montant total d'environ 267 millions de dollars en espèces

** Le solde sera utilisé à des fins générales, y compris pour des acquisitions potentielles, entre autres

** Avec ~45,7 millions d'actions en circulation, Camtek a une capitalisation boursière de ~3,8 milliards de dollars

** Les actions de CAMT ont augmenté de 3,6 % jeudi, ce qui les place en hausse de 4 % depuis le début de l'année ** 8 des 10 analystes couvrant CAMT considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; le PT médian est de 99 $, selon LSEG