La société californienne Controlled Thermal Resources va entrer en bourse dans le cadre d'une opération SPAC de 4,7 milliards de dollars

* CTR va s'introduire en bourse dans le cadre d'une opération SPAC

* Vise à produire de l'énergie d'ici 2028, du lithium d'ici 2029

* Objectif de production d'autres minéraux également

* Utilisation de la technologie DLE de Cerberus

(Ajout de détails sur les plans de SPAC)

La sociétécalifornienne Controlled Thermal Resources, spécialisée dans la production de lithium et d'électricité, sera cotée au Nasdaq NDAQ.O grâce à une fusion de 4,7 milliards de dollars avec la société Plum Acquisition Corp IV PLMKU.O , ont annoncé les deux entreprises lundi.

La cotation est l'objectif de CTR depuis au moins 2021 et fait partie d'un plan visant à attirer les investissements de l'administration du président américain Donald Trump.

L'opération rapportera 300 millions de dollars à CTR, fonds qui seront utilisés pour développer son projet de lithium et d'énergie géothermique Hell's Kitchen, situé dans la région de Salton Sea, à environ 160 miles (258 km) au sud-est de Los Angeles.

Les opérations réalisées par les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) ont rebondi à Wall Street après des années d'activité réduite, les entreprises se tournant vers la voie alternative pour s'inscrire à la cote. Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et la faire entrer en bourse.

L'opération devrait être conclue au cours du second semestre et la société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "CTRH".

CTR prévoit d'extraire des saumures très chaudes des profondeurs de la mer de Salton et d'utiliser la chaleur pour générer de la vapeur destinée à la production d'électricité. Le lithium sera ensuite extrait de la saumure avant d'être réinjecté sous terre à l'aide d'une technologie d'extraction directe du lithium qui n'a pas encore fait ses preuves .

CTR prévoit d'utiliser cette technologie développée par la société privée Aquatech, qui compte la société de capital-investissement Cerberus comme investisseur minoritaire.

Le projet de CTR, qui a été ajouté à une liste d'autorisations accélérées par l'administration Trump, devrait produire 50 mégawatts d'électricité d'ici 2028 et 25 000 tonnes métriques par an de lithium d'ici 2029.

Les centres de données à forte consommation d'énergie, qui constituent une infrastructure physique essentielle pour l'intelligence artificielle, font grimper la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record.

CTR vise également à produire du zinc, du manganèse et de la potasse à partir de la saumure de la mer de Salton.

"Nous nous sommes concentrés sur la diversification. Nous voulions nous éloigner du lithium", a déclaré Rod Colwell, directeur général de l'entreprise, à Reuters. M. Colwell et sa famille resteront les principaux actionnaires de la société une fois la cotation terminée.

CTR a signé des contrats d'approvisionnement en lithium avec General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI il y a plusieurs années . Ces accords sont toujours en vigueur, mais les volumes des contrats pourraient changer, a déclaré M. Colwell, qui a toutefois refusé de donner des détails.

CTR a fait l'objet d'une action en justice de la part d'Earthworks en raison de préoccupations concernant l'utilisation de l'eau. Un tribunal de l'État a statué l'année dernière contre le groupe environnemental, qui a fait appel.

Hall Chadwick a conseillé CTR, tandis que Cohen & Company Capital Markets était le conseiller de Plum IV.