La société britannique Workspace soutient sa stratégie alors que l'investisseur activiste Saba intensifie la pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Saba Capital aux points 5 et 6)

Le groupe britannique Workspace WKP.L a exhorté jeudi ses actionnaires à voter contre les propositions de l'investisseur activiste Saba Capital lors de son assemblée générale annuelle prévue plus tard ce mois-ci, tout en apportant son soutien à sa stratégie de redressement et à son conseil d'administration.

Voici quelques détails et le contexte des demandes formulées par Saba à l’intention du conseil d’administration de Workspace:

* Saba Capital, deuxième actionnaire de Workspace Group avec une participation de près de 27 %, a exigé à plusieurs reprises des réformes au sein du fournisseur d’espaces de bureaux, notamment des changements au niveau de sa stratégie et de son conseil d’administration.

* “ (Le conseil d’administration) continue de croire fermement que la proposition de Saba visant à accélérer ou à augmenter le volume des cessions est irréaliste dans le contexte actuel du marché et qu'elle place Workspace dans la position d’un vendeur contraint et entraînera probablement des décotes plus importantes que celles que nous avons récemment obtenues, ” a déclaré Workspace.

* “ Le plan de Saba est à haut risque, manque de vision à long terme et ne convient pas à Workspace, ” a-t-il ajouté.​

* Workspace a dévoilé le 10 juin une stratégie de “ transformation vers une activité axée sur les bénéfices ”, consistant à réinvestir le produit des cessions dans la rénovation des biens immobiliers afin d’accroître les revenus locatifs.

* “ Alors que Workspace et Saba s’accordent sur la nécessité de vendre des actifs, nous divergeons fondamentalement sur l’utilisation à faire du produit de ces ventes, ” a déclaré Saba Capital dans un communiqué publié jeudi.

* Ces recettes devraient servir à racheter des actions afin de créer de la valeur immédiate et hautement certaine pour les actionnaires restants, a déclaré Saba, réaffirmant que sa stratégie génère des rendements plus élevés pour les actionnaires que la stratégie de redressement actuelle de la société.

* Saba a proposé six changements au conseil d’administration de Workspace, auxquels la société s’est opposée et pour lesquels elle a exhorté les actionnaires à voter contre lors de l’assemblée générale prévue le 23 juillet.