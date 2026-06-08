 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société britannique Tate & Lyle se laisse racheter par Ingredion pour 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action du fabricant britannique d'ingrédients alimentaires Tate & Lyle TATE.L a progressé de 12,33 % à 552 pence, enregistrant la plus forte hausse de l'indice des moyennes capitalisations de Londres .FTMC

** TATE accepte une offre de son concurrent américain Ingredion INGR.N qui valorise la société à environ 2,7 milliards de livres sterling (3,60 milliards de dollars) en valeur des capitaux propres et 3,7 milliards de livres sterling en valeur d'entreprise ** TATE recevra 595 pence en espèces par action et jusqu'à 20 pence en dividendes

** À la clôture de vendredi, l'action avait progressé de 31,1 %, contre une hausse de 2,63 % depuis le début de l'année pour FTMC

(1 $ = 0,7508 livre)

Valeurs associées

FTSE 250
22 963,56 Pts FTSE Indices -0,42%
INGREDION
99,960 USD NYSE +0,47%
TATE & LYLE
552,000 GBX LSE +12,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,45 +2,19%
2CRSI
50,35 +1,23%
CAC 40
8 160,92 -0,70%
SOITEC
151,45 +3,27%
AIR LIQUIDE
165,12 -0,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank