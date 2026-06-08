La société britannique Tate & Lyle se laisse racheter par Ingredion pour 3,6 milliards de dollars

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8 juin - ** L'action du fabricant britannique d'ingrédients alimentaires Tate & Lyle TATE.L a progressé de 12,33 % à 552 pence, enregistrant la plus forte hausse de l'indice des moyennes capitalisations de Londres .FTMC

** TATE accepte une offre de son concurrent américain Ingredion INGR.N qui valorise la société à environ 2,7 milliards de livres sterling (3,60 milliards de dollars) en valeur des capitaux propres et 3,7 milliards de livres sterling en valeur d'entreprise ** TATE recevra 595 pence en espèces par action et jusqu'à 20 pence en dividendes

** À la clôture de vendredi, l'action avait progressé de 31,1 %, contre une hausse de 2,63 % depuis le début de l'année pour FTMC

(1 $ = 0,7508 livre)