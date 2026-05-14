La société britannique Tate & Lyle est en pourparlers avec son concurrent américain Ingredion au sujet d'une offre publique d'achat de 3,7 milliards de dollars

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La société britannique Tate & Lyle TATE.L a déclaré jeudi qu'elle était en pourparlers avec son concurrent américain Ingredion INGR.N au sujet d'un éventuel rachat du fabricant d'ingrédients alimentaires, évalué à 2,74 milliards de livres sterling (3,70 milliards de dollars), après avoir reçu plusieurs propositions.

Selon cette proposition, les actionnaires de Tate & Lyle recevraient jusqu'à 615 pence par action – dont 595 pence en espèces et jusqu'à 20 pence en dividendes –, soit une prime de 64 % par rapport à son cours de clôture du 13 mai.

La société a déclaré que cette proposition faisait suite à « plusieurs approches antérieures » d'Ingredion, bien qu'il ne soit pas certain qu'une offre ferme soit faite.

(1 $ = 0,7399 livre)