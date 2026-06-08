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La société britannique Tate & Lyle conclut un accord pour le rachat d'Ingredion pour 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 08:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique Tate & Lyle TATE.L a accepté une offre d'achat de 2,7 milliards de livres sterling (3,60 milliards de dollars) émanant de son concurrent américain Ingredion INGR.N , ont annoncé lundi les deux entreprises, donnant ainsi naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons.

(1 $ = 0,7504 livre)

Fusions / Acquisitions

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INGREDION
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TATE & LYLE
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