La société britannique Tate & Lyle conclut un accord pour le rachat d'Ingredion pour 3,6 milliards de dollars

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La société britannique Tate & Lyle TATE.L a accepté une offre d'achat de 2,7 milliards de livres sterling (3,60 milliards de dollars) émanant de son concurrent américain Ingredion INGR.N , ont annoncé lundi les deux entreprises, donnant ainsi naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons.

(1 $ = 0,7504 livre)