La société britannique SThree recule après avoir rejeté l'offre de rachat de Circle8

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11 septembre - ** L'action du cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L recule de 3,7% à 283,5 pence

** Le conseil d'administration de SThree rejette à l'unanimité l'offre publique d'achat lancée par le groupe américain Circle8 CIRC.O

** Le conseil d'administration a estimé que cette proposition sous-évaluait considérablement la société et ses perspectives d'avenir

** Les pertes enregistrées aujourd'hui ramènent la progression du titre depuis le début de l'année à 50,8%