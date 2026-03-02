 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société britannique Senior enregistre une hausse de 20 % de son bénéfice annuel grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La société d'ingénierie britannique Senior

SNR.L a annoncé lundi une hausse de 20% de son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, citant une demande robuste et une amélioration des prix pour les composants aérospatiaux.

Senior, qui construit et fournit des composants aux constructeurs d'avions, notamment Boeing BA.N et AirBus

AIR.PA , a déclaré la semaine dernière qu'elle avait reçu plusieurs offres de rachat .

La société a déclaré que les échanges avaient bien commencé au cours des deux premiers mois de 2026 et que les attentes étaient inchangées pour le reste de l'année.

Senior a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 63,6 millions de livres (85,11 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 53 millions de livres l'année précédente.

(1 $ = 0,7473 livre)

Valeurs associées

AIRBUS
181,5800 EUR Euronext Paris -1,44%
BOEING CO
227,540 USD NYSE -0,82%
SENIOR
305,250 GBX LSE -0,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • Un homme passe devant le logo Toyota lors d'un événement de lancement à Mumbai
    Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:09 

    Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
    information fournie par Zonebourse 02.03.2026 09:06 

    A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:00 

    * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank