La société britannique Senior enregistre une hausse de 20 % de son bénéfice annuel grâce à une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale

La société d'ingénierie britannique Senior

SNR.L a annoncé lundi une hausse de 20% de son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, citant une demande robuste et une amélioration des prix pour les composants aérospatiaux.

Senior, qui construit et fournit des composants aux constructeurs d'avions, notamment Boeing BA.N et AirBus

AIR.PA , a déclaré la semaine dernière qu'elle avait reçu plusieurs offres de rachat .

La société a déclaré que les échanges avaient bien commencé au cours des deux premiers mois de 2026 et que les attentes étaient inchangées pour le reste de l'année.

Senior a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 63,6 millions de livres (85,11 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 53 millions de livres l'année précédente.

(1 $ = 0,7473 livre)