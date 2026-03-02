La campagne des municipales percutée par l'actualité internationale

Christian Estrosi (g) et Eric Ciotti (d), lors d'une manifestation de soutien à la police, à Nice, le 31 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )

L'actualité internationale et l'opération américano-israélienne contre l'Iran chamboulent lundi la campagne des municipales, avec le report de rendez-vous de plusieurs ténors et du débat très attendu entre Christian Estrosi et Eric Ciotti à Nice.

Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a reporté sa conférence de presse à Paris sur le scrutin à venir pour tenir compte de la situation internationale. Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a également annulé une rencontre autour des municipales.

Dans le même temps, BFMTV a opté pour une édition spéciale sur la situation internationale dans la soirée et reporté le débat qui s'annonçait explosif entre les deux frères ennemis de la droite niçoise, anciens complices devenus rivaux acharnés.

Le débat, délocalisé à Nice en partenariat avec Le Figaro et Nice Matin et animé par Apolline de Malherbe, pourrait finalement se tenir en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine, selon plusieurs candidats.

Le premier rendez-vous entre MM. Estrosi et Ciotti, au côté des têtes de listes de gauche Juliette Chesnel-Le Roux (PS-PCF-Verts) et Mireille Damiano (LFI-Viva), aura donc finalement lieu mercredi sur France 3.

M. Ciotti, député UDR allié au RN, est crédité par plusieurs sondages d'au moins 10 points d'avance sur le maire sortant encarté Horizons, son ancien patron.

"C'est le débat que la droite attend. L'issue de l'élection décidera de son avenir", assure-t-on dans le camp de M. Ciotti. Dans les Alpes-Maritimes, et possiblement au-delà, de nombreux élus LR, déjà plus ou moins sur le départ, pourraient franchir le pas en cas de victoire de M. Ciotti.

- Pas de "petites élections" -

Depuis une dizaine de jours, deux sondages lui ont donné une dizaine de points d'avance. Un nouveau sondage OpinionWay publié samedi est allé jusqu'à 18 points d'avance pour le député UDR sur le candidat soutenu par Renaissance, Horizons et Les Républicains, à 45% contre 27% au premier tour.

Un autre sondage Ifop commandé par le camp Estrosi et diffusé ce weekend limite l'avance de M. Ciotti à 6 points.

Depuis des mois, les deux hommes s'affrontent à coups d'accusations, de petites phrases, de "bilan noir" de l'adversaire, de transfuges d'une équipe à l'autre, de vidéos désobligeantes... qui font passer au second plan leur programme.

En déplacement à Perpignan ce weekend, Jordan Bardella a appelé la gauche "dite modérée" à rompre avec LFI, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi à Perpignan, a déclaré que les électeurs devaient choisir "entre les fascistes et nous".

De son côté, en déplacement samedi dans le Var, où le RN place beaucoup d'espoir dans la conquête de Toulon, Marine Le Pen a appelé à la mobilisation: "Il faut aller voter, il n'y a pas de petites élections. (...) Aux municipales, on gagne ou on gagne !".

À Bordeaux, l'ex-candidat à la présidentielle Philippe Poutou, conseiller municipal sortant dans l'opposition au maire écologiste Pierre Hurmic, tiendra un meeting lundi soir dans un restaurant en bord de Garonne, avec le soutien d'Olivier Besancenot.

À Strasbourg, la député LFI Mathilde Panot participera au meeting du candidat du parti, Florian Kobryn.