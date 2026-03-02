Airbus annonce la signature d'une commande d'Air Astana pour 25 A320neo

Un Airbus A320neo est photographié lors d'une conférence de presse annonçant un partenariat entre Airbus et Bombardier sur le programme d'avions C Series, à Colomiers près de Toulouse
Airbus a déclaré lundi qu'Air Astana a signé une commande ferme pour 25 appareils de la famille Airbus A320neo.
Dans un communiqué, l'avionneur européen précise que cette commande de la part du groupe aérien d'Asie centrale et du Caucase porte sur cinq A320neo et vingt A321neo.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer