La société britannique Savills achète Eastdil Secured pour 1,1 milliard de dollars afin d'étendre sa présence aux États-Unis, mais les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Savills vise à se développer en Amérique du Nord et sur les marchés de capitaux

* Eastdil Secured génère 76 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord

* L'opération devrait augmenter le bénéfice sous-jacent par action d'ici 2027

* Les actions chutent en raison des tensions au Moyen-Orient

(Ajout de détails sur l'opération et les résultats annuels tout au long de l'article)

La société britannique Savills SVS.L a déclaré jeudi qu'elle achèterait la banque d'investissement immobilier Eastdil Secured dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars, dette comprise, alors qu'elle cherche à se développer en Amérique du Nord et à renforcer sa présence sur les marchésdes capitaux, bien que les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient aient entraîné une baisse des actions.

L'opération permet au conseiller immobilier de bénéficier d'une reprise des transactions immobilières, alors que les revenus de la banque d'investissement américaine augmentent grâce à un pipeline de fusions et d'acquisitions plus solide et à une activité de souscription de dette plus soutenue.

Eastdil Secured est spécialisée dans les fusions et acquisitions, le placement de dettes, le crédit structuré et la vente de prêts. Elle réalise 76 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord et dispose d'une présence mondiale diversifiée en Europe et en Asie-Pacifique.

Dans le cadre de l'opération, les 85 cadres supérieurs d'Eastdil détiendront collectivement 6,3 % de la société Savills élargie. L'opération sera financée par endettement et par l'émission de nouvelles actions ordinaires de Savills, représentant environ 16 % de la société élargie.

Savills s'attend à ce que l'opération se traduise par une augmentation du bénéfice sous-jacent par action de l'ordre de 10 à 15 % en 2027 et à ce qu'elle génère des synergies directes de revenus d'au moins 60 millions de livres sterling par an à moyen terme.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LE MOYEN-ORIENT PÈSENT SUR LES ACTIONS

L'acquisition intervient après que Savills a également annoncé de bons résultats pour 2025, avec des revenus en hausse de 6 % et un bénéfice sous-jacent avant impôts en augmentation de 11,4 %, grâce à un quatrième trimestre particulièrement fort dans son activité transactionnelle.

Toutefois, ses actions ont chuté de près de 5 % dans les premiers échanges, l'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant assombri les perspectives économiques mondiales.

"Il est difficile à ce stade d'évaluer l'impact potentiel du conflit au Moyen-Orient, y compris les effets macroéconomiques ou géopolitiques plus larges", a déclaré Savills.

Savills emploie environ 800 personnes dans la région, qui représente environ 5 % de son bénéfice sous-jacent.