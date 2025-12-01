La société britannique Plus500 progresse après avoir été nommée partenaire de compensation de CME et FanDuel

1er décembre - ** Les actions de la plateforme britannique de commerce en ligne Plus500 PLUSP.L ont augmenté de 5,1 % à 3 336 pence

** Le titre est en tête des gains de l'indice FTSE midcaps

.FTMC .

** La société a été nommée partenaire de compensation pour la nouvelle plateforme de contrats basés sur les événements de CME et FanDuel

** PLUSP fournira des services de courtage, d'exécution et de compensation pour les marchés de prédiction de FanDuel

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 27,3 %