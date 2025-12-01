La société britannique Plus500 progresse après avoir été nommée partenaire de compensation de CME et FanDuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er décembre - ** Les actions de la plateforme britannique de commerce en ligne Plus500 PLUSP.L ont augmenté de 5,1 % à 3 336 pence
** Le titre est en tête des gains de l'indice FTSE midcaps
.FTMC .
** La société a été nommée partenaire de compensation pour la nouvelle plateforme de contrats basés sur les événements de CME et FanDuel
** PLUSP fournira des services de courtage, d'exécution et de compensation pour les marchés de prédiction de FanDuel
** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 27,3 %
